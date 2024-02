Wenn die Katastrophe kommt: Wie kann eine ganz Stadt evakuiert werden?

Studierende der Hochschule München haben zusammen mit der Berufsfeuerwehr eine Evakuierungsplanung für Ingolstadt entwickelt.

Die enge Kooperation zwischen der Hochschule München und der Berufsfeuerwehr Ingolstadt trägt Früchte. Im Rahmen des Moduls „Katastrophen-und Umweltmanagement“ haben Studierende des Masterstudiengangs Geomatik der Hochschule München ein Pilotprojekt zur Evakuierungsplanung und der Hochwassersimulation für die Stadt Ingolstadt durchgeführt. Die Ergebnisse wurden vor Kurzem durch die Gruppen präsentiert.

Wie kann eine ganze Stadt evakuiert werden? Mit dieser Frage beschäftigten sich Studierende an der Hochschule München. Foto: Stadt Ingolstadt/Schimmer

Im Rahmen hydraulischer Modellierungen wurde zunächst das Gefahrenpotential der Ingolstädter Donau für verschiedene Hochwasserereignisse simuliert. Trotz eines sehr guten technischen Hochwasserschutzes besteht auch in Ingolstadt – wie überall in unmittelbarer Nähe eines Fließgewässers – ein Restrisiko für die Überschwemmung von bewohnten Gebieten durch extreme Hochwasserereignisse, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt.

Die Evakuierungsplanung umfasst die gesamte Stadt Ingolstadt

Gerade bei solchen, oft auch als „Black Swan“ (dt. Schwarzer Schwan) bezeichneten, unerwarteten Gefahrenereignissen, können Evakuierungsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung notwendig sein. Für einzelne Ereignisse oder Objekte existieren bereits Evakuierungspläne. Das aktuelle Projekte zielt allerdings darauf ab, ein ganzheitliches Verfahren zur Evakuierungsplanung für eine komplette Stadt zu entwickeln, welches unabhängig vom Schadensereignis anwendbar ist und somit eine schnellere und geordnete Evakuierung der betroffenen Bevölkerung ermöglicht.

Studierende der Hochschule München haben zusammen mit der Ingolstädter Berufsfeuerwehr einen Evakuierungsplan für die Stadt entwickelt. Foto: Stadt Ingolstadt/Schimmer

Die Studierenden haben zunächst eine umfassende Analyse der Herausforderungen und Schwierigkeiten bei einer Evakuierung durchgeführt. Dabei wurde unter anderem die Frage, wie viele Personen sich selbst in Sicherheit bringen können, und die Identifizierung von Objekten, die bei einer Evakuierung eine besondere Herausforderung darstellen, berücksichtigt.

Die Studierenden aus München haben Evakuierungsrouten für Ingolstadt geplant

Im weiteren Verlauf haben die Studierenden Sammelstellen und Evakuierungsrouten geplant. Dabei lag ein besonderes Augenmerk auf vulnerablen Objekten, wie zum Beispiel Seniorenheime, Schulen oder Kitas. Die Ergebnisse der Evakuierungsplanung wurden als Katastrophenschutz-Sonderplan festgehalten.

Die Ergebnisse des Projekts sind ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung innovativer Evakuierungsplanung, heißt es in der Mitteilung. Nun werden die vier unterschiedlichen Ergebnisse der Arbeitsgruppen analysiert und die Verfahren mit den Organisationen des Katastrophenschutzes evaluiert.

Evakuierungsplanung soll die Sicherheit der Ingolstädter verbessern

„Die Zusammenarbeit mit der Hochschule München ist für uns von großer Bedeutung. Die Studierenden bringen neue Impulse und innovative Ideen in unsere Arbeit ein. Das Projekt zur Evakuierungsplanung ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir gemeinsam die Sicherheit der Bevölkerung verbessern können. Auch wenn wir einen hervorragenden technischen Hochwasserschutz haben und auch viele anderen Gefahren berücksichtigt sind, lassen sich Gefahrenereignisse extremer Ausprägung nicht vollständig durch technische Maßnahmen beherrschen. An dieser Stelle ist es die Aufgabe des Katastrophenschutzes konzeptionelle Lösungen zu schaffen, um auf alle potentiellen Gefahrenereignisse reagieren zu können“, erklärt der Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz, Josef Huber. (AZ)