Wie ein Alleinerziehender aus Nigeria zum Raumausstatter-Azubi wurde

Plus Das Unternehmen Skirde aus Ingolstadt hat einen Azubi gesucht – und ihn in einem Geflüchteten aus Nigeria gefunden. Bald macht Nosa Eguagie seine Gesellenprüfung.

Bis zu drei Lehrlinge bildete sein Vater, der die Firma Skirde Raumausstattung 1969 gegründet hatte, jedes Jahr aus. Bei Dirk Skirde war es dann oft nur noch einer. Und seit 2020 hatte der Inhaber des Raumausstattung-Unternehmens in Ingolstadt gar keinen Azubi mehr. Keine einzige Bewerbung ging seither ein. Dann probierte der Ingolstädter etwas anderes. Über Umwege hatte er von einem Geflüchteten aus Nigeria gehört. „Der kann in Textil“ hatte ein Bekannter ihm erzählt. Dirk Skirde konnte den Nigerianer für eine Lehre zum Raumausstatter gewinnen. Im Sommer absolviert Nosa Eguagie nun die Gesellenprüfung. Und die Übernahme nach der Lehre bei der Firma Skirde ist bereits gesichert.

Zurückblickend resümiert Dirk Skirde heute: „Es lief viel besser, als wir befürchtet hatten.“ Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als optimal. Nosa Eguagie hatte in Nigeria zwar drei Jahre als Polsterer gearbeitet, sprach aber kein Wort Deutsch. 2015 war er mit seiner Frau und seinem Sohn nach Deutschland gekommen.