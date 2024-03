Ingolstadt

vor 51 Min.

Doppelgängerinnen-Prozess: War es Mord aus Eifersucht?

Doppelgängerinnen-Mordprozess Tag 14 am Landgericht Ingolstadt. Schahraban K. kommt wie immer mit verdecktem Gesicht herein.

Plus Ein Zeuge, der sowohl Opfer als auch Angeklagte näher gekannt haben soll, sagt vor dem Landgericht Ingolstadt aus. Schon als er in den Saal kommt, hat er einen Wutausbruch.

Von Dorothee Pfaffel

Es wird turbulent am 14. Verhandlungstag des sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozesses von Ingolstadt. "Scheiß Mörder, Alter!" ruft der Zeuge in Richtung der Anklagebank, als er in seiner schwarz-glänzenden Designer-Daunenjacke in den Sitzungssaal des Landgerichts schlendert. Der 24-jährige Ingolstädter könnte einer der wichtigsten Zeugen in dem spektakulären Verfahren sein. Ein ganzer Tag ist für die Aussage von Furkan Y. angesetzt. Er sei, wie er erzählt, mit dem Mordopfer Khadidja O. zusammengewesen. Auch die Angeklagten Schahraban K. und Sheqir K. kannte er.

Doppelgängerinnen-Mordprozess: Ermordete wollte angeblich nach Ingolstadt ziehen

Lust hat der Zeuge keine, an diesem Tag hier zu sein. Das macht er gleich von Anfang an deutlich. Ebenso, dass er wenig Respekt hat vor allen Prozessbeteiligten: "Wer bist du überhaupt?", motzt er Alexander Stevens an, einen der Verteidiger der Angeklagten. Der Anwalt will, dass der Wutausbruch des Zeugen wörtlich protokolliert wird. Es handle sich dabei um eine Straftat, begründet Stevens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen