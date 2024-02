Ingolstadt

Was geschah nach dem Mord an der Doppelgängerin?

Plus Als erste Zeugin an diesem Tag im Doppelgänger-Prozess sagt die Mutter des Zeugen aus, mit dem die Beweisaufnahme Anfang Februar begonnen hatte.

Die Medienvertreter werden weniger, doch die Zuschauer stehen nach wie vor Schlange, um in den Sitzungssaal elf des Landgerichts Ingolstadt gelassen zu werden. Es ist der siebte Verhandlungstag im sogenannten Doppelgängerinnen-Mordprozess. Auch heute werden noch einmal Zeugen aus dem näheren Umfeld der Angeklagten erwartet, von denen man sich neue Details zur Nacht und dem Tag nach der Tat erhofft.

Als erste Zeugin an diesem Tag sagt die Mutter des Zeugen aus, mit dem die Beweisaufnahme Anfang Februar begonnen hatte: Marcello B. aus Ingolstadt, ein langjähriger Freund des Angeklagten. Ihm soll Sheqir K. als erstes den Mord gestanden haben in der Nacht von 16. auf 17. August 2022. Außerdem kannte der 21-Jährige seit ungefähr einem Monat vor der Tat Schahraban K. und hat sie am Tattag getroffen. Seine genaue Rolle in dem Mordfall ist bisher nicht klar. Er wird möglicherweise ein zweites Mal vernommen.

