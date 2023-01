Die Pfarreiengemeinschaft Karlshuld blickt zurück und voraus

Die Pfarreiengemeinschaft Karlshuld startet mit einem Festgottesdienst und einem Empfang in das neue Jahr. Die Beteiligten blicken zurück auf schwierige Pandemiezeiten.

Ein feierlicher Festgottesdienst mit Pfarrer Paul Igbo, Kaplan John und dem Männergesangverein (MGV) Harmonie Karlshuld unter Leitung von Andreas Strahl ging dem Neujahrsempfang der Pfarreiengemeinschaft Karlshuld voraus. Vielerorts wird das Hochfest der Heiligen Drei Könige auch als Tag der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in Pfarreien und Kirchengemeinden begangen – so auch in Karlshuld. „Ich freue mich, nach dreijähriger Pause wieder mit unseren Mitarbeitern feiern und ihre Arbeit würdigen zu können“, sagte Pfarrer Igbo in seiner Predigt, die er deren Engagement widmete, um „Dankeschön“ zu sagen, „für all die Mühe und Zeit, die Sie aufgewendet haben“.

Wobei ihm bewusst sei, dass ein schlichtes Dankeschön die Arbeit nicht aufwiegen könne, die vor allem in den vergangenen Jahren angefallen sei, um überhaupt Gottesdienst feiern zu können. „Flexibilität und viel Engagement waren erforderlich, ständig mussten Konzepte neu erstellt oder angepasst werden“, erinnerte er an die Pandemiezeit. „Ich hoffe sehr, dass Ihre Arbeit Ihnen trotzdem Freude und Erfüllung geschenkt hat.“ Sie werde zukünftig noch wichtiger werden. Die Mitarbeiter seien „Spiegelbilder des Sterns von Bethlehem“, weil sie den Weg zum Christkind zeigten. Gott lasse sich nur im Kleinen finden – nicht in prächtigen Palästen, sondern im Stall.

Der MGV berührte die Herzen der Gottesdienstbesucher mit weihnachtlichen Weisen, und die Ministranten boten in ihren Königsgewändern mit Kronen auf den Häuptern den passenden optischen Rahmen. Bislang hat die Sternsingeraktion 1600 Euro Spenden für das Kindermissionswerk erbracht, teilte Oberministrant Niklas Galli mit.

Im Pfarrheim wartete anschließend ein warmes Essen auf Mitarbeiter und geladene Gäste. Pfarrer Igbo begrüßte die einzelnen Gruppen, vom Bücherei- übers Bastel-, Frauenfrühstücks- bis zum Kindergottesdienst- und Ökumenischen Seniorenteam, die Ministranten, Pfarrbriefausträger und Kirchgeldsammler, Lektoren, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, das Trauercafé, BRK und Gartenfreunde bis zum MGV. Kirchenpflegerin Angelika Dieck blickte auf die Veranstaltungen des vergangenen Jahres zurück, die ab Mai beziehungsweise Juni wieder zahlreicher waren. Zum Stand der fast abgeschlossenen Innenrenovierung berichtete sie, dass die Mehrwertsteuersenkung den kirchlichen Finanzen sehr gutgetan habe. Bisher beliefen sich die Rechnungen auf 520.000 Euro, das Spendenkonto ist von 135.000 auf 77.000 Euro geschmolzen.