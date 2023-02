Hitzige Diskussionen über das Pfarrhaus und das Pfarrbüro

Plus Bei der Versammlung der evangelischen Kirchengemeinde in Karlshuld sollte es um den Neubau des Pfarrbüros gehen. Doch dann drehte sich vieles um die Zukunft des alten Pfarrhauses.

Heiß diskutiert wurde auf der Gemeindeversammlung der evangelischen Kirchengemeinde über die Zukunft des alten Pfarrhauses. Eigentlich wollte der Kirchenvorstand (KV) schwerpunktmäßig den Neubau des gemeinsamen Pfarrbüros Donaumoos und seine Ideen zur Gemeindeentwicklung vorstellen, daneben standen auch Berichte aus Pfarrhaus- und Friedhofsausschuss auf der Tagesordnung. Doch der Fokus der rund 20 Gäste lag klar auf dem Pfarrhaus.