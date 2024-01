Karlshuld

18:00 Uhr

Name dieses Mannes steht schon auf dem Grabstein – obwohl er noch lebt

Plus Helmut Seitle ist 78 Jahre, seit 20 Jahren steht sein Name auf einem Grabstein. Er will, dass "alles geregelt ist". Wie es sich anfühlt, neben dem eigenen Grab zu stehen.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Die wenigsten dürften schon zu Lebzeiten ein eigenes Grab besitzen, noch dazu mit Grabstein und Grabinschrift. Helmut Seitle, 78, hat schon vor mehr als 20 Jahren ein Grab auf dem Friedhof an der Pfaffenhofener Straße in Karlshuld gekauft.

Auf dem schwarzen Grabstein steht sein voller Name Helmut Ignaz Seitle, sogar ein Foto ist bereits angebracht und zeigt ein deutlich jüngeres Konterfei des gebürtigen Kleinhohenrieders. „Das war ein Missverständnis, das Foto hatte ich dem Steinmetz nur mitgegeben, damit er dann alles beisammenhat, wenn es so weit ist“, erzählt er, „dann hat der sich wohl gedacht, das erledige ich gleich mit.“ Schließlich hatte der Auftraggeber ja scherzhaft dazugesagt, „wenn meine Beerdigung ist, dann muss alles fertig sein“.

