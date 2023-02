Vorfahrt übersehen: Autofahrer wird leicht verletzt

Zwei Autos sind am Samstag in Josephenburg zusammengestoßen. Einer der Fahrer wurde leicht verletzt.

Am Samstagvormittag gegen 10.15 Uhr wollte in Josephenburg ein 41-Jähriger mit seinem Skoda von der Kirchstraße kommend in die Straße Josephenburg einfahren. Laut Polizei missachtete er die Vorfahrt eines 65-Jährigen, der am Steuer eines VW Tiguan saß. Auf der Kreuzung stießen beide Autos zusammen.

Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall in Karlskron leicht verletzt

Der VW-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Schrobenhausen. Die freiwillige Feuerwehr Karlskron war im Einsatz. Der Gesamtschaden an den beiden Autos wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)