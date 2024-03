Erneuter DNA-Test im Mordfall Sonja Engelbrecht

Der Tod der Münchnerin Sonja Engelbrecht gibt weiter Rätsel auf. Die Polizei hat 80 Menschen zu einem Speicheltest in Kipfenberg eingeladen. Doch nicht alle kamen.

Es ist nach wie vor ein Rätsel: Wer hat im April 1995 die damals 19-jährige Münchnerin Sonja Engelbrecht umgebracht? Sie ging feiern - und verschwand. 25 Jahre tappten die Ermittler völlig im Dunklen. Bis zum Sommer 2020. Dann fand ein Waldarbeiter bei Kipfenberg einen Knochen, einen Oberschenkelknochen der vermissten Münchnerin. Geklärt ist der Fall deswegen noch lange nicht. Nun hat die Polizei erneut einen DNA-Test durchgeführt.

Wie die Polizei berichtet, fand im Rahmen der Ermittlungen rund um das mutmaßliche Tötungsdelikt an Sonja Engelbrecht in Kipfenberg vor rund einer Woche eine weitere DNA-Aktion statt. Anlass war eine neu aufgefundene DNA-Spur. Hierzu wurden über 80 Personen - Männer und Frauen - vorgeladen, die befragt wurden und von denen ein DNA-Abstrich in Form eines Speicheltests genommen wurde. Bei den Vorgeladenen handelte es sich laut Polizeiangaben um Menschen, die sich in der Vergangenheit aus beruflichen oder privaten Gründen häufiger in den umliegenden Wäldern aufgehalten haben.

Mordfall Sonja Engelbrecht: 70 von 80 Personen sind zum DNA-Test erschienen

Zur Aktion, die mehrere Stunden dauerte, kamen insgesamt an die 70 Personen. Das bedeutet, ungefähr zehn Menschen sind trotz Aufforderung durch die Polizei nicht erschienen. Mit diesen werden die Ermittler im Nachgang nochmals Kontakt aufnehmen, teilt die Polizei mit. Ziel der Speicheltests ist es, den Spurenverursacher ausfindig zu machen. Dies könne aufgrund der Anzahl Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, heißt es auf Nachfrage aus dem Polizeipräsidium München.

Sonja Engelbrecht bei "Aktenzeichen XY". Foto: Luzia Grasser

Bereits mehrfach hat die TV-Sendung "Aktenzeichen XY – ungelöst" auf den mysteriösen Mordfall hingewiesen. Die Ermittler erhofften sich dadurch insbesondere Hinweise zur Herkunft einer Decke und Informationen zu einer Folie, die Kletter-Experten der Polizei im März 2022 an jener Stelle gefunden haben, an der der Täter die tote Sonja Engelbrecht abgelegt haben musste. Dabei stieß man auch auf eine fremde DNA-Spur. Eines ist für die Ermittler klar: Die Leiche wurde nicht zufällig im Altmühltal, 100 Kilometer weit weg von Engelbrechts Wohnort, versteckt. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter in irgendeiner Form einmal einen Bezug zur Gegend rund um Kipfenberg hatte. Sei es, weil er dort – zumindest zeitweise – gewohnt oder gearbeitet hat. Oder weil er in der Region Urlaub gemacht hat.

Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums München.