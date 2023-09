Fahrradfahrer in Klingsmoos verletzt

Bei einem Fahrradunfall in Klingsmoos hat sich ein Ehekirchener leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 53-jähriger Ehekirchener ist in Klingsmoos auf Höhe der Baustelle in der Schönesberger Straße von seinem Fahrrad gestürzt. Nach Polizeiangaben war der Radfahrer dort am 8. September gegen 10.10 Uhr unterwegs und musste aufgrund von Kranarbeiten abbremsen. Daraufhin stürzte er und verletzte sich leicht. Die Polizei Neuburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08431-67110. (AZ)