Auspuff von Motorrad gestohlen

Auf einem Parkplatz in Königsmoos ist eine Auspuffanlage von einem Leichtkraftrad gestohlen worden.

In Königsmoos ist von einem kleinen Motorrad die Auspuffanlage gestohlen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entwendeten die unbekannten Täter den Auspuff am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße. Der Schaden an dem Leichtkraftrad beläuft sich auf 260 Euro. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Neuburg melden. (AZ)

