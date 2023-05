Königsmoos

07:30 Uhr

Buchprojekt in Königsmoos sorgt für Begeisterung

Plus Das Buch "Jesus Zebaoth – König im Himmel und auf Erden", das Schüler aus Königsmoos bebildert haben, ist ab sofort erhältlich.

Begeisterung spürt Dekan Werner Dippel, als er am Freitag zur Buchvorstellung von "Jesus Zebaoth – König im Himmel und auf Erden" und Ausstellungseröffnung der enthaltenen Bilder in der proppenvollen Königsmooser Schulaula in die Runde blickt. 80 Buchseiten für den Glauben sind aus dieser Begeisterung entstanden, die Religionslehrer George Ghannam-Banzer in den Schülern der vierten Klassen geweckt hat, die ihn selbst erfüllt und andere mitgerissen hat – die Kollegen an der Schule einschließlich Rektorin Sonja Spreng, zahlreiche Sponsoren, die es erst möglich machten, dass aus den 35 gemalten Bibelgeschichten der Schüler ein Buch wurde, und schließlich Dippel selbst. "Auch ohne, dass ich bisher ein einziges Bild oder das Buch gesehen habe, begeistert mich, dass ihr das in eurer Freizeit gemacht habt", lobt er die jungen Künstler, die 35 Bibeltexte aus der Zeit zwischen Palmsonntag und Pfingsten in sprechende Bilder umgesetzt haben.

Dieses besondere Engagement hebt auch Landrat Peter von der Grün hervor, der den Schülern attestiert: "Ihr könnt echt stolz sein." Bürgermeister Heiner Seißler betont, ohne die 29 Sponsoren aus dem Umfeld der Schule wäre das Projekt finanziell nicht zu stemmen gewesen. "Das Geld war in einem Monat da", schwärmt Banzer von der großen Spendenbereitschaft der Königsmooser Gewerbetreibenden. Schulamtsdirektorin Ilse Stork zerreißt kurzerhand vor den erstaunten Zuhörern ihr Redemanuskript, weil schon alles gesagt ist, und konzentriert sich im Dialog mit den Kindern auf den Karl Valentin zugeschriebenen Satz "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit". Das wird ihr eifrig bestätigt.

