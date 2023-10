Buntes Federvieh bei der Geflügelschau in Untermaxfeld

Beim Geflügelzüchterverein Donaumoos waren am Wochenende über 400 Hühner und Enten zu sehen. Veranstalter üben Kritik an den Auflagen für Ausstellungen.

Nach dreijähriger Pause wurde am Wochenende erstmals wieder Geflügel in der Donaumooshalle Untermaxfeld ausgestellt. Die Freude der Züchter zog sich wie ein roter Faden durch die Eröffnungsreden, doch auch kritische Worte in Richtung der Behörden waren zu hören.

Ausstellungsleiter Karl Hudler betonte, wie wichtig der Vergleich mit anderen Zuchttieren ist. Denn wenn jeder daheim vor sich hin züchte, gerate der Rassestandard in Gefahr. „Im eigenen Stall hat der Züchter eine ganz andere Sicht auf seine Tiere, als wenn sie auf einer Ausstellung neben anderen derselben Rasse stehen“, sagte er. Ein Beispiel für einen veränderten Rassestandard nannten die Geflügelzüchter beim anschließenden Rundgang durch die Ausstellung: Bei den Zwergwyandotten gibt es mittlerweile eine eigene Rasse namens „Deutsche Zwergwyandotten“, weil diese in Deutschland zu groß für den internationalen Standard gezüchtet worden waren.

Manche Besucher nahmen weite Anreisen in Kauf, wie die zehnjährige Anna (Mitte), die von ihrer Tante einen Geburtstagsausflug zur Geflügelschau geschenkt bekommen hatte. Foto: Andrea Hammerl

Einige außergewöhnliche Rassen waren erstmals beim Geflügelzüchterverein (GZV) Donaumoos zu bewundern, darunter das vom Aussterben bedrohte Deutsche Reichshuhn, eine Zweinutzungsrasse, die im 19. Jahrhundert aus asiatischen Hühnerrassen herausgezüchtet worden ist. In Untermaxfeld war der wunderschön anzuschauende Farbschlag Weiß-schwarzcolumbia ausgestellt. Zwerghühner erfreuen sich großer Beliebtheit, sie machten rund drei Viertel der gezeigten Hühner aus – von den bekannten Bartzwergen über federfüßige Zwerghühner, Bielefelder Zwerg-Kennhühner, Zwerg-Australorps, Bassetten, Zwerg-Orpington, Zwerg-Sachsenhühner bis zu Altenglischen Zwerg-Kämpfern.

Besonders viele Enten bei der Geflügelschau des Geflügelzüchtervereins Donaumoos in Untermaxfeld

Mit 60 Enten erreichte das Wassergeflügel einen bisher einmaligen Spitzenwert. „So viele Enten hatten wir noch nie“, meinte Tanja Kügler. Ein besonderer Blickfang waren die wunderschön gezeichneten silber-wildfarbigen Streicherenten, die erstmals gezeigten Laufenten und weiße Landenten mit Haube, die wie kleine Diven wirkten.

Über fast 180 Besucher, darunter viele junge Familien mit Kindern, freuten sich die Ausstellungsmacher. Mit dem Meldeergebnis von 445 Tieren in 33 Rassen war Hudler nur bedingt zufrieden, nachdem die Sehnsucht nach Ausstellungen in den vergangenen Jahren so groß gewesen war, dann aber nur drei von vier möglichen Kreisverbänden an der Bezirksgeflügelschau des BV Schwaben teilnahmen. Angeschlossen war der vereinseigenen Donaumoos-Geflügelschau auch die Kreisgeflügelschau des Kreisverbandes Donau-Ries.

Rundgang mit Ehrengästen: Ausstellungsleiter Karl Hudler (rechts) präsentierte Sabine Riegl vom Veterinäramt, Schirmherr Dirk Bellwinkel und GZV-Vorsitzendem Heinrich Brand (von links) einen Gockel der vom Aussterben bedrohten Rasse Deutsches Reichshuhn. Foto: Andrea Hammerl

Gerne hätte der Sonderverein der Antwerpener Bartzwerge eine Sonderschau organisiert, doch das war behördlich verboten worden. 37 Bartzwergezüchter waren trotzdem ins Donaumoos gekommen – aus der Schweiz, aus Westfalen und dem Saarland. Allerdings ohne Hühner, wie Sondervereinsvorsitzender Dirk Bellwinkel ausdrücklich betonte. Er hatte dennoch die Schirmherrschaft für die Schau übernommen und kritisierte, wie unterschiedlich die Behörden von Bundesland zu Bundesland, ja teilweise von Kreisveterinäramt zu Kreisveterinäramt, mit dem Thema Vogelgrippe umgingen. „Das ist sehr traurig, wir wissen nicht, woran wir sind“, klagte er, das mache die Geflügelzucht noch schwerer. „Wir sind auf Ausstellungen angewiesen, um den Zuchtbestand und das Genreservoir zu erhalten“, betonte auch er. Der Vergleich der Züchter untereinander sei unverzichtbar, damit sich die Standards nicht verschieben. Auch der Erhalt und eine potenzielle Weiterverbreitung bedrohter Rassen wie der Reichshühner erfordere Ausstellungen.