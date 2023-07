Königsmoos

Egon Fleischner aus Klingsmoos und sein Hanomag gehen wieder auf Reisen

Plus 2019 war der Klingsmooser mit seinem Traktor am Nordkap. Eine Tour ans Schwarze Meer musste er wegen des Ukraine-Kriegs abblasen. Doch jetzt hat er ein neues Ziel.

Am Samstag in einer Woche geht es wieder los. Dann startet Egon Fleischner seinen Hanomag R460 und tuckert los - immer gen Westen, 850 Kilometer weit. Sein Ziel: Paris. Sein Vorhaben: an einem Schaulaufen historischer Gefährte über die Straßen und Boulevards der französischen Hauptstadt teilnehmen. Sein Antrieb: seine unbändige Leidenschaft für das langsame Reisen mit seinem Oldtimer-Traktor.

"Traversée de Paris estivale en véhicules d’époque" nennt sich die Veranstaltung, die der Klingsmooser ansteuert und übersetzt heißt: sommerliche Durchquerung von Paris in Oldtimern. An die 700 alte Fahrzeuge, vom Mofa bis zum Autobus, ziehen am 30. Juli in einem Korso durch die Stadt. Natürlich werden dort größtenteils die französischen Klassiker aus dem Hause Citroën, Peugeot, Panhard und Renault das Bild bestimmen. Doch mittendrin wird auch Egon Fleischner mit seinem Bulldog der Hannoverschen Maschinenbau AG sein. Die Reise macht er nicht allein: Sein Freund Hermann Geng aus Bad Salgau wird ihn mit seinem Fendt Farmer D2 begleiten. Die beiden haben sich vor zehn Jahren am Stilfser Joch in Südtirol kennengelernt - natürlich über ihre Traktoren. Gengs Gefährt streikte damals, und Fleischner half ihm bei der Reparatur.

