PV-Freiflächenanlagen in Königsmoos: Die letzten Flächen sind vergeben

Auf einer Fläche von rund 80 Hektar können künftig PV-Freiflächenanlagen in Königsmoos errichtet werden, der Gemeinderat macht den Weg frei. Für Privatleute fällt auch ein Beschluss.

Etwas mehr als 80 Hektar Fläche, auf denen Freiflächen-Photovoltaikanlagen errichtet werden können, brachte der Königsmooser Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auf den Weg. Mit der Zustimmung auf Bauleitplanung und dem Aufstellungsbeschluss hat nun jeder Objektentwickler Planungssicherheit.

Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat beschlossen, welchen Anträgen auf Bauleitplanung zur Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage zugestimmt wird – alles in allem rund 80 Hektar. Für 58 Hektar wurde dann tatsächlich ein Antrag gestellt, für die restlichen Flächen jedoch nicht, womit nun noch zirka 22 Hektar zu vergeben waren. Die Gemeinderäte einigten sich auf das Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst", also ältere Anträge neuen vorzuziehen. Ausgewählt wurden schließlich vier Flächen. Mit rund 24 Hektar kam man zwar etwas über die anvisierte Fläche, und damit knapp über die zwei Prozent der Gemeindefläche, die für Freiflächen-PV zur Verfügung stehen sollen, was jedoch nach Meinung von Bürgermeister Heinrich Seißler innerhalb der Toleranz liegt.

Königsmoos macht den Weg frei für PV-Freiflächenanlagen

Die Vorhabenträgerinnen und -träger verpflichten sich in einem städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde, die Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist auszuführen. Kosten und Risiken für die Bauleitplanverfahren, die naturschutzrechtliche Eingriffs- und Ausgleichsregelung sowie Erschließungs- und Verlegekosten von Netzanschlussleitungen tragen die Vorhabenträger. Ferner beauftragen sie auf eigene Rechnung einen Landschaftsarchitekten mit der Erstellung eines Bebauungsplans mit Grünordnungsplan und Flächennutzungsplanänderung für den Solarpark.

Noch eine Frage wollte Seißler geklärt wissen: Wie umgehen mit Anträgen von Privatleuten zur Errichtung von Freiflächen-PV auf kleineren Flächen? Solange es keine Bagatellgrenze vom Gesetzgeber gibt, sei das zwar nicht wirtschaftlich, "weil der Aufwand – selbst für eine ganz kleine Anlage – fast derselbe ist, als wenn ich 3000 oder 13.000 Quadratmeter überplane", so Seißler. Allerdings könne sich die Gesetzeslage ja ändern. Mit seinem Vorschlag, Anträge für Flächen bis zu 500 Quadratmeter "ganz unabhängig von unseren zwei Prozent" mitzutragen, waren die Gemeinderäte einverstanden.

Lesen Sie dazu auch