Königsmoos

Sexy, kreativ und mitreißend: Das Starkbierfest in Königsmoos

Plus Beim Starkbierfest in Königsmoos hat Fasteprediger Bruder Markus eine sexy Sekretärin. In kreativer Eigenleistung rechnet die Bürgergemeinschaft mit der großen und kleinen Politik ab.

Von Andrea Hammerl

Heitere Einlagen, zünftige Musik, später Tanzmusik, dazu süffiges Bier, deftige Brotzeiten, ein Begrüßungsschnapserl aus königlichen Händen und ein Fastenprediger, der kein Blatt vor den Mund nimmt – was will der Starkbierfestbesucher mehr? Auch in der 26. Auflage hat es die Bürgergemeinschaft Königsmoos (BGK) geschafft, ein Starkbierfest der Extraklasse auf die Füße zu stellen – alles wie gewohnt mit Protagonisten aus den eigenen Reihen. Ob junge Wilde der BGK oder Landfrauen - die Namen der Akteure bleiben gleich, der Generationswechsel vollzieht sich geräuschlos.

Gut gefüllt ist die Donaumooshalle in Untermaxfeld, als BGK-Vorsitzender Gerhard Edler das Mikrofon an Katja Hanrieder und Anita Klink-Herzinger übergibt, die schon im vergangenen Jahr die Moderation übernommen haben. „Weil’s keine Besseren gefunden haben“, wie sie trocken feststellen. Noch findet Hanrieder ihren Meister in Bürgermeister Heinrich Seißler, bei dem sie sich für den Landfrauenfasching revanchieren will, indem sie ihm zum Bieranstich einen normalen Hammer in die Hand drückt anstelle des üblichen Schlegels. Seißler aber hat zunächst ganz andere Probleme, denn der von der Brauerei mitgeschickte Zapfhahn klemmt. Wie gut, dass Musiker Jakob Müller vom Donaumoosduo einen Werkzeugkoffer dabeihat und auch der gastgebende Geflügelzuchtverein helfen kann. Mit einem Lächeln und einer eleganten Drehbewegung platziert Seißler den reparierten Hahn im Spundloch – der Hammer bleibt in seiner Schürzentasche. Und die Moderatorin seufzt: „Gut, ich werde mir für nächstes Jahr was überlegen.“

