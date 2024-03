Königsmoos

vor 50 Min.

So bekommen die Königsmooser ihre Medikamente nach Hause geliefert

Seit Mittwoch betreibt Apothekerin Marina Eibl (Mitte) eine Rezeptsammelstelle am Edeka-Markt in Königsmoos. Peter Eibl (links) übernimmt die Kurierfahrten, Marktinhaber Florian Stelzer (rechts) unterstützt den neuen Service.

Plus Keine Apotheke vor Ort? Kein Problem mehr für die Königsmooser, denn ab sofort bringt die Birken-Apotheke aus Karlshuld die Medikamente. So funktioniert die neue Rezeptsammelstelle.

Von Andrea Hammerl

Das erste Rezept lag schon im Kasten, bevor der offizielle Startschuss gefallen war. Am Mittwochvormittag hat Apothekerin Marina Eibl die Rezeptsammelstelle am Edeka-Markt in Stengelheim in Betrieb genommen. Die Idee: Weil es in der Gemeinde Königsmoos keine Apotheke gibt, können Bürgerinnen und Bürger ab sofort ihre Rezepte dort einwerfen. Die Birken-Apotheke aus Karlshuld liefert die Medikamente dann direkt nach Hause.

Den Kasten hat ihr Ehemann Peter Eibl vor Kurzem rechts vom Eingang des Supermarktes installiert und gleich viel positives Feedback von Passanten bekommen. Als er am nächsten Tag vorbeifuhr, war bereits ein Briefumschlag eingeworfen worden. Den Briefkasten hat er so platziert, dass er auch von Rollstuhlfahrern gut erreicht werden kann. Peter Eibl wird an jedem Werktag gegen 16 Uhr die Rezeptsammelstelle anfahren, die Bestellungen nach Karlshuld in die Birken-Apotheke fahren und die Medikamente am nächsten Tag ausliefern. „Wir liefern schneller als jede Versandapotheke“, betont Marina Eibl und weist auf die noch schnellere Möglichkeit hin, unabhängig von der Sammelstelle direkt über die Homepage der Apotheke www.birkenapo.com zu bestellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen