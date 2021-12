Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger muss sich klar von Querdenkern distanzieren

Plus Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger hat sich mit seiner Nachricht argumentativ verrannt. Seine schriftliche Stellungnahme alleine wird nicht ausreichen, um die Wogen zu glätten.

Es sind turbulente Tage für die kleine Gemeinde Bergheim und Bürgermeister Tobias Gensberger. Deutschlandweit diskutieren Menschen und berichten Medien über Gensbergers umstrittene Weihnachtsbotschaft im Gemeindeblatt. Auch in Bergheim selbst sorgt der Vorfall für Unruhe, wie die Rücktrittsforderung eines Gemeinderats zeigt.