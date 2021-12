Grünen-Antrag für Neuburgs Innenstadt ist völlig daneben

Plus Es ist ein Prozess angelaufen, Konzepte zu entwickeln, um die Innenstadt in Neuburg aufzuwerten, als Lebens-, Einkaufs- und Aufenthaltsraum attraktiver zu gestalten. Der Antrag der Grünen kommt da jetzt gänzlich ungelegen.

Es ist ein großartiges Projekt, das die Stadt Neuburg im Zuge des Programms „Innenstädte beleben“ angestoßen hat, für das der Stadt von der Regierung über eine halbe Million an Fördergelder zugesagt worden ist. Es geht dabei darum, Konzepte zu entwickeln, um die Innenstadt aufzuwerten, als Lebens-, Einkaufs- und Aufenthaltsraum attraktiver zu gestalten.