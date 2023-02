Ponyreit-Verbot auf dem Volksfest? Stadtrat könnte wichtiges Zeichen setzen

Plus Die Stadt Ingolstadt könnte mit einem Beschluss das Ponyreiten auf dem Volksfest verbieten. Damit könnte der Stadtrat ein wichtiges Zeichen für den Tierschutz setzen.

Seit Jahrtausenden zieht der Mensch einen Nutzen aus Tieren. Sei es das Fell eines Mammuts, das wärmte, als es noch keine Jacken und Mäntel gab, die Ausdauer und Kraft eines Pferdes, das einen von A nach B brachte, als es noch keine Autos, Züge oder Flugzeuge gab, und bei der Landwirtschaft unterstützte, als noch keine Maschine über den Acker rollte. Oder auch das Fleisch, das einen nicht nur nährte, sondern auch mit Nährstoffen versorgte, um gar ein Verhungern zu vermeiden. Die Liste könnte endlos fortgesetzt werden.