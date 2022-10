Zweite Donaubrücke: Genauigkeit geht vor Schnelligkeit

Plus Die Planungen für die zweite Donaubrücke in Neuburg ziehen sich weiter hin. Doch es ist absolut wichtig, dass gerade in der jetzigen Phase gründlich gearbeitet wird.

Es ist schon enorm, welcher Aufwand mittlerweile nötig ist, um ein Großprojekt wie die zweite Donaubrücke für Neuburg so weit auf den Weg zu bringen, dass es überhaupt eine Chance bekommt, realisiert zu werden. Weil Fehler in der Planung zusätzliche Arbeit mit sich bringen und damit weitere wertvolle – und nicht zuletzt teure – Zeit verstreichen würde, ist es daher notwendig und absolut wichtig, dass gerade in der jetzigen Phase gründlich gearbeitet wird. Denn nicht nur die Regierung wird sich die eingereichten Unterlagen genauestens ansehen. Auch die Gegner des Projekts werden mit Argusaugen darauf schauen.

