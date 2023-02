Gesuchter Autobahnraser steht tanzend auf dem Autodach

Erst war ein 29-Jähriger Autofahrern aufgefallen, weil er über die A9 bei Greding gerast war. Dann entdeckte ihn die Polizisten tanzend auf dem Autodach.

Am Sonntagmittag sind bei der Polizei mehrere Hinweise über einen Autofahrer eingegangen, der auf der Autobahn A9 Richtung Süden in der Nähe von Greding mit hoher Geschwindigkeit und ziemlich rücksichtslos unterwegs sein soll. Einer Streifenbesatzung der Polizei Eichstätt ist das Fahrzeug schließlich in Mörnsheim aufgefallen: Nicht allein, dass es entgegen der Fahrtrichtung geparkt war, der Fahrer stand zudem tanzend auf dem Autodach.

Der Fahrer des Autos hat vermutlich Drogen konsumiert

Die Beamten konnten dann laut Polizeibericht erhebliche Ausfallerscheinungen feststellen, die auf den Konsum von Drogen hindeuteten. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief hingegen negativ. Das Fahrzeug wurde durch die Beamten verkehrssicher abgestellt. Der 29-Jährige musste im Anschluss eine Blutentnahme in der Klinik Eichstätt über sich ergehen lassen. (AZ)