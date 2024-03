Fahranfänger verunglückt bei Langenmosen

Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist bei Langenmosen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto war voll besetzt.

Ein 18-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags bei Langemosen auf der Kreisstraße von der Straße abgekommen und im Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 4 Uhr unterwegs, das Auto war voll besetzt. Auf der Kreisstraße wurde er wohl von einem starken Nebel überrascht und kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ins Bankett ab.

Fahranfänger verunglückt bei Langenmoosen und landet im Graben

Das voll besetzte Fahrzeug rutschte in Folge in den Graben und wurde im Anschluss zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Zwei der Insassen erlitten Schmerzen, konnten aber nach medizinischer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Das Fahrzeug wurde an der Front und dem Unterboden beschädigt, war aber weiterhin fahrbereit. (AZ)

