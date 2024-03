Führungswechsel bei der Luftwaffe in Manching

Oberst Christian Lörch wechselt von Manching nach Köln ins Luftfahrtamt der Bundeswehr. Wer sein Nachfolger wird und was auf diesen zukommt.

Nach drei Jahren übergab Oberst Christian Lörch das Kommando über das Waffensystemunterstützungszentrum (WaSysUstgZ) 1 und sein Amt als Standortältester des Standortes Manching an seinen Nachfolger Oberst im Generalstab (i. G.) Holger Niedermeier. Die Zeremonie mit feierlichem Appell fand auf dem Gelände der Wehrtechnischen Dienststelle 61 statt.

Brigadegeneral Robert Wilhelm (Mitte) mit Oberst Holger Niedermeier (li.) und Oberst Christian Lörch beim Abschreiten der Truppe Foto: Bundeswehr / Stevan Ludwig

Der Kommandeur des Luftwaffentruppenkommandos, Brigadegeneral Robert Wilhelm, übergab bei der Zeremonie vor Gästen aus Politik, Kirche, Industrie und Bundeswehr, das Kommando über den Luftwaffenverband. Das WaSysUstgZ 1 setzt Militärluftfahrzeuge und deren Komponenten instand, analysiert und pflegt operationell wichtige Software der Kampfflugzeuge Tornado und Eurofighter. Die Unterstützung fliegender Verbände erfolgt im Inland sowie auch bei Einsätzen oder Übungen im Ausland. Ein zusätzlicher Schwerpunkt ist die Entwicklungsbegleitung und Einführungsunterstützung neuer Fähigkeiten der Kampfflugzeuge sowie unbemannter Luftfahrzeugsysteme.

Luftwaffe Manching: Der Ingolstädter Oberst Lörch wechselt nach Köln

In Ingolstadt geboren und aufgewachsen verlässt Lörch seine alte Heimat wieder nach Köln. Dort wird er Abteilungsleiter im Luftfahrtamt der Bundeswehr. Seit dem 1. April 2021 führte er das WaSysUstgZ 1 vom Gelände der Airbus Defence and Space in Manching aus, wo wesentliche Teile des Verbandes stationiert sind. Der scheidende Kommandeur bedankte sich bei allen Verbandsangehörigen für deren Unterstützung, Geduld und Beratung, als auch für ihren Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Luftwaffe. „Es heißt Führung mache einsam, dieses Gefühl hatte ich hier nie!“, betonte er zum Abschluss.

Sein Nachfolger, Oberst i. G. Niedermeier, brachte in seiner Rede seine besondere Freude auf einen von ihm als „Traumverwendung“ betitelten Dienstposten zum Ausdruck. Er trat 1991 der Bundeswehr im 7. Luftwaffenausbildungsregiment 3 in Roth bei. Es folgte die Teilnahme am Offizierslehrgang in der Offiziersschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck und ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg. Neben seinem Dienstposten als Luftwaffentechnischer Offizier im Aufgabenbereich Depotinstandsetzung in der Luftwaffenwerft 23 in Diepholz folgten Verwendungen unter anderem im Lufttransportgeschwader 62 in Wunstorf sowie dem Bundesministerium der Verteidigung P II 2 in Bonn war Niedermeier unter anderem als Kommandeur Technische Gruppe Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" in Schleswig eingesetzt. Auch bekleidete er vorrausgegangen das Amt des Referatsleiters Kommando Luftwaffe 1 II d Fähigkeitsmanagement Unterstützung in Köln und Berlin, als auch des Referatsgruppenleiters Kommando Streitkräftebasis – Unterstützung, erneut in Bonn. Auslandserfahrungen bringt er aus seinen Einsätzen in Sarajewo und aus der Mission „Counter DAESH“ in Incirlik, Jordanien mit.

Brigadegeneral Robert Wilhelm (Mitte) übergibt das Kommando über den Verband von Oberst Christin Lörch (rechts) im Rahmen eines großen Apells an Oberst Holger Niedermeier (links). Foto: Bundeswehr / Stevan Ludwig

Den neuen Kommandeur erwarten zu den regulären Aufgaben die Vorbereitungen auf die geplante Außerdienststellung des Tornados im Jahr 2030 und der damit einhergehenden Gestaltungsaufgaben im Verband. Parallel hierzu gehört die stetige Weiterentwicklung des Kampfjets Eurofighter zu den Hauptaufgaben des WaSysUstgZ 1. Der weiterführende Ausbau des Standortes Manching mit Gemeinschaftsunterkünften und Sportanlagen steht ebenfalls auf dem Plan. „Die wichtigste Aufgabe wird sein, das Waffensystemunterstützungszentrum 1 in den nächsten Jahren in eine neue Zeit zu führen.“, resümierte Brigadegeneral Wilhelm. (AZ)

