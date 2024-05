Unbekannte stehlen jede Menge Zigaretten aus einer Tankstelle

Unbekannte sind in Manching in eine Tankstelle eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Freitag in eine Tankstelle in Manching eingebrochen und haben zahlreiche Zigaretten gestohlen. Jetzt ermittelt die Kripo.

Aus einer Tankstelle in Manching wurden zahlreiche Zigaretten gestohlen

Die Unbekannten sind in der Zeit zwischen 1.15 und 1.45 Uhr über ein zuvor zerstörtes Fenster in den Verkaufsraum der Tankstelle am Keltenwall eingebrochen. Dort haben sie laut Polizei eine erhebliche Menge an Zigaretten verschiedener Marken erbeutet. Laut Zeugen wurde das Diebesgut in mehreren großen, blau-karierten Henkeltaschen abtransportiert.

Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu einem möglichen Weiterverkauf der Waren geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 0841/9343-0 melden. (AZ)