"Zeitenwende on tour" kommt zu Airbus nach Manching

Die Münchner Sicherheitskonferenz organisiert die Diskussion "Zeitenwende on tour" bei Airbus in Manching. Mit dabei sind Botschafter Christoph Heusgen und AZ-Chefredakteur Peter Müller.

Am Montag, 11. Dezember, findet bei Airbus in Manching die Townhall-Diskussion „Zeitenwende on tour“ statt. Organisiert wird sie von der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Veranstaltung ist kostenlos und beginnt um 18 Uhr. Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, mitzudiskutieren.

Das Podium bei der Veranstaltung der Münchner Sicherheitskonferenz in Manching ist hochkarätig besetzt

Das Podium ist hochkarätig besetzt. Botschafter Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, begrüßt unter anderem Generalleutnant Ingo Gerhartz (Inspekteur der Luftwaffe der Bundeswehr), Florian Herrmann (Leiter der Bayerischen Staatskanzlei), Peter Müller (Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen) sowie Harald Mannheim (Geschäftsführer Airbus Defence and Space). Moderiert wird die Veranstaltung von Antje Pieper. Eine Anmeldung ist möglich unter https://securityconference.org/zot (AZ)