Mit dem Donaumoos-Team durch das Niedermoor

Das Donaumoos-Team organisiert am Mittwoch, 12. Juli, eine Radtour durchs Donaumoos. Interessierte können sich noch bis zum 5. Juli anmelden und damit zusätzlich Kilometer für das Stadtradeln in Karlshuld sammeln. Die rund dreistündige Tour startet um 17.30 Uhr beim Edeka-Markt in Königsmoos und führt über 14 Kilometer zu drei interessanten Orten. Stationen sind die Projektfläche bei Lampertshofen, der Moosberg bei Langenmosen und der Donaumoospegel in Ludwigsmoos. Warum diese Punkte so markant sind, erklärt das Donaumoos-Team vor Ort. Anmeldungen per Mail an viktoria.lindner@aelf-ip.bayern.de. (AZ)