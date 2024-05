Neuburg

18:00 Uhr

1. Mai in Neuburg: Ameos-Mitarbeiter zeigen erstmals öffentlich ihren Frust

Plus Zum Tag der Arbeit protestieren Mitarbeitende der Neuburger Klinik erstmals öffentlich gegen die Bedingungen unter Ameos. OB Gmehling steht persönlich in der Kritik.

Von Andreas Zidar

Mitarbeitende des Neuburger Krankenhauses haben erstmals öffentlich ihren Frust über die Arbeitsbedingungen unter dem Betreiber Ameos gezeigt. Im Rahmen der Kundgebung zum 1. Mai auf dem Schrannenplatz protestierten Beschäftigte unter anderem gegen die geplanten Ausgliederungen verschiedener Abteilungen. Auch in den Redebeiträgen ging es mehrfach um die Zustände am Neuburger Krankenhaus - eine Rednerin kritisierte bei diesem Thema Oberbürgermeister Bernhard Gmehling persönlich.

Wie von unserer Redaktion ausführlich berichtet, klagen Mitarbeitende der Neuburger Klinik und die Gewerkschaft Verdi über schlechtere Arbeitsbedingungen, seit die Ameos-Gruppe mit Sitz in der Schweiz 2022 das Haus übernommen hat. "Die Unzufriedenheit in der Belegschaft wächst", erklärten Betroffene, die sich am Mittwoch an einem Verdi-Stand auf dem Schrannenplatz präsentierten. Im Gespräch mit unserer Redaktion war die Rede von einem "Teufelskreis". Die neuerliche Arbeitsverdichtung führe zu einem Qualitätsverlust, was wiederum zu einer "Mitarbeiterflucht" führe.

