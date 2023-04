35.000 Euro Schaden: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Neuburg

Bei einem Verkehrsunfall in Neuburg werden zwei Personen verletzt. Die Polizei untersucht die genaue Ursache des Zusammenstoßes.

Zwei Leichtverletzte und 35.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen in der Münchener Straße in Neuburg ereignete. Eine 25-jährige Königsmooserin befuhr laut Polizei gegen 6.20 Uhr die Münchener Straße in Richtung B16. Unmittelbar nach der Kreuzung Münchener Straße/Längenmühlweg kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 22-jährigen Neuburgerin, die sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Längenmühlweg eingeordnet hatte.

Die beiden Fahrzeuglenkerinnen wurden ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt, beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Polizei untersucht.

Während der Unfallaufnahme war die Münchener Straße zwischen Längenmühlweg und Schleifmühlweg gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Neuburg umgeleitet. (AZ)