Am Ende ist es "matschig" geworden: Kampagne der Zuckerfabrik Rain ist beendet

Plus Die Zuckerfabrik in Rain beendet diese Woche Anfuhr und Kampagne. Das wechselhafte Wetter ärgerte die Landwirte im Raum Neuburg.

Die letzten Rüben rollen nach Rain: Die Kampagne der Zuckerfabrik klingt Ende dieser Woche aus. Das Wechselwetter und der Tropensommer 2022 haben allen Beteiligten zu schaffen gemacht. „Am Schluss ist es leider etwas matschig geworden“, sagt Joachim von Rotenhan, Geschäftsführer des Maschinenrings Neuburg-Schrobenhausen.