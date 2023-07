Neuburg

vor 33 Min.

Ausstellung in Schrobenhausen: Schreinerlehrlinge zeigen, was sie können

Lukas Schreiner (rechts) lernt seit drei Jahren bei Schreinermeister Andreas Weidmann das Handwerk. Sein Gesellenstück wird mit zusammen mit anderen am Sonntag in der Regens-Wagner-Schule in Schrobenhausen zu sehen sein.

Plus Am kommenden Sonntag gibt es in Schrobenhausen wieder eine Ausstellung mit Gesellenstücken. Unter ihnen ist auch Lukas Schreiner, der in Neuburg an einem Sideboard arbeitet.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Der Name ist Programm, denn Lukas Schreiner heißt nicht nur so, er ist auch Schreiner von Beruf. Als Lehrling arbeitet er an seinem Gesellenstück, das zusammen mit vielen anderen Gesellenstücken am Sonntag im Foyer der Regens-Wagner-Schule in der Michael-Thalhofer-Straße 11 in Schrobenhausen ausgestellt wird.

Bis dahin hat Lukas Schreiner aber noch einiges zu tun. Er hat sich für ein Sideboard entschieden und Eichenfurnier als Oberflächenmaterial gewählt. Mit dem mit zwei Schubladen und zwei Klapptüren ausgestatteten Möbelstück zeigt der Auszubildende, was er in den drei Jahren Lehrzeit gelernt hat.

