Autofahrer flüchtet nach Unfall in Neuburg

Ein unbekannter Autofahrer hat beim Überholen ein anderes Auto gerammt. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den Unfall und fuhr einfach weiter.

Ein Autofahrer hat in Neuburg beim Überholen ein anderes Auto gerammt. Der Fahrer fuhr nach der Kollision ohne zu halten weiter, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstagabend befuhr ein Autofahrer aus Neuburg die Donauwörther Straße in Richtung Theresienstraße. An der Kreuzung mit der Fünzehnerstraße musste der 45-Jährige verkehrsbedingt halten. Dabei wurde er von dem bislang unbekannten Autofahrer überholt. Der Wagen scherte nach dem Überholmanöver unmittelbar vor dem 45-Jährigen wieder ein und bog nach rechts in die Fünfzehnerstraße ab. Dabei stieß er gegen das stehende Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizeiinspektion Neuburg zu melden. (AZ)

