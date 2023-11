Brückenpläne in Neuburg vor Aus? Fridays for Future kritisiert Stadtspitze

Die Pläne für die Fußgängerbrücke in Neuburg drohen zu scheitern. Fridays & Parents for Future Neuburg kritisiert die Stadtspitze für ein "unglaubwürdiges" Verhalten.

Der Neuburger Stadtrat diskutiert in der Sitzung an diesem Dienstag darüber, die Planungen für eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke aufgrund der angespannten Finanzsituation vorerst zurückzustellen. Wie berichtet, regt sich dagegen im Stadtrat Widerstand - und auch Fridays & Parents for Future Neuburg appelliert nun an die Verantwortlichen. 1719 Menschen hätten die Petition für Sichere Geh- und Fahrradwege in Neuburg unterzeichnet, die einige Forderungen an die Stadt Neuburg enthalten habe, schreibt das Bündnis in einer Pressemitteilung. Von den Forderungen blieb die Stadt demnach beinahe unberührt - die einzige Maßnahme, die aus den Forderungen der Neuburgerinnen und Neuburger einstimmig vollends übernommen worden sei, war der Bau einer Fahrrad- und Fußgängerbrücke.

"Nun die Existenz einer solchen Maßnahme in Frage zu stellen und dabei die Haushaltslage der Stadt als Strohmann für die Begründung zu verwenden, zeugt von Verachtung gegenüber den vielen Neuburgerinnen und Mitunterzeichnern", kritisiert das Bündnis. "Eine Maßnahme für die Verkehrswende, für Schülerinnen und Schüler, für mehr Mobilität in der Stadt - gerade für schwächere Verkehrsteilnehmer - einzustampfen und zugleich die Planung einer zweiten Autobrücke, mit enormen Kosten verbunden, weiter voranzutreiben, ist unglaubwürdig und die Stadtspitze riskiert, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zu verlieren."

Fridays & Parents for Future Neuburg fordert Fußgänger- und Radfahrerbrücke

Fridays & Parents for Future Neuburg kritisiert auch speziell Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) für seine Äußerungen gegenüber unserer Redaktion. "Die Verschiebung der Verantwortung für die angespannte Haushaltslage auf die Bundesregierung und das Anprangern ihrer politischen Entscheidungen als 'Wahnsinn' ist nichts weiter als ein Versuch, von der verantwortungslosen Haushaltspolitik der Stadt Neuburg der letzten zwei Jahrzehnte abzulenken", heißt es. Diese Missstände seien nicht das Ergebnis einer Bundesregierung, die erst vor zwei Jahren gewählt wurde, so Fridays & Parents for Future.

"Wir fordern nach wie vor eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke und bitten die Stadträte und Stadrätinnen, deren Notwendigkeit und den Wunsch vieler Neuburgerinnen und Neuburger nicht aus den Augen zu verlieren und sich für die Umsetzung der Fahrradbrücke vehement einzusetzen", appelliert das Bündnis. (AZ)

