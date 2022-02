Neuburg

vor 20 Min.

Neuburger Hofgartenfest 2022 ist abgesagt: Stadt plant Ersatz

Plus Das Hofgartenfest 2022 in Neuburg ist abgesagt. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Stadtrat am Dienstagabend zu. Die Verantwortlichen wollen für Ersatz sorgen.

Von Andreas Zidar

Das Neuburger Hofgartenfest 2022 ist abgesagt. Diesem Vorschlag der Verwaltung stimmte der Stadtrat in der Sitzung am Dienstagabend zu. Als Ersatz wollen die Verantwortlichen nun kleinere Veranstaltungen planen.

