Der neue Hit "Atlantis" von Star-DJ Robin Schulz stammt aus Neuburg

Plus Musikproduzent Julian Gramlich erhält 2022 den Jugendkulturpreis der Stadt Neuburg. Seine Karriere geht steil bergauf – und beginnt dennoch gerade erst.

Von Anna Hecker

Seit seinem 14. Lebensjahr weiß er ganz genau, was er machen möchte: Der Neuburger Musikproduzent Julian Gramlich ist gerade erst 20 Jahre alt und blickt in seiner Branche bereits auf beachtliche Erfolge zurück. Im Jahr 2022 wird er mit dem Jugendkulturpreis der Stadt Neuburg ausgezeichnet - während er im Verborgenen für die großen Künstler der Nation Songs schreibt. Zu diesen darf er seit Kurzem auch Star-DJ Robin Schulz zählen.

Wenn er von seinem Beruf redet, meint man gar nicht, dass er bereits beruflich nach den Sternen greift. Denn da sitzt Julian Gramlich ganz entspannt in seinem eigenen Tonstudio in Neuburg, wirkt manchmal schon fast in sich gekehrt, wenn er über die Musik spricht, scheint ganz und gar in sich zu ruhen. Die schwarzen Wände schlucken unerwünschte Töne, in bunten Farben blinken die kleinen Lichter an seinem Arbeitsplatz: den zahlreichen Reglern, allerlei technischem Gerät zum Abmischen von Musik und natürlich den zentralen Bildschirmen in der Mitte.

