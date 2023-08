Die Sicherheitswacht in Neuburg braucht Verstärkung

Sie sorgen dafür, dass sich die Menschen in der Stadt sicherer fühlen: die Sicherheitswacht. Jetzt sucht das bestehende Team weitere Mitstreiter.

Sie sollen mit ihrer Präsenz das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärken. Deshalb sind Mitglieder der Sicherheitswacht in Neuburg auf Streife. Doch aktuell sind zu wenige Freiwillige aktiv, um flächendeckend vor Ort sein zu können. Deshalb sucht die Polizeiinspektion Neuburg nach Personen, die sich für dieses Ehrenamt interessieren.

„Wir würden uns freuen, wenn wir die Sicherheitswacht verstärken könnten“, sagt Inspektionsleiter Heinz Rindlbacher. Dessen Dienststelle kümmert sich um die Kräfte. Wer dieses Amt ausübe, könne flexibel tätig sein: „Je nachdem, wann jemand Zeit hat, kann er sich in den Streifenplan eintragen.“ Geeignete Bewerber würden natürlich erst einmal geschult, um entsprechend auftreten zu können und zu wissen, wie man sich in möglichen Konfliktsituationen verhält. Ebenso werde rechtliches Wissen vermittelt.

Bei der Sicherheitswacht läuft man immer zu zweit. Foto: Barbara Wild

Mit der Anwesenheit der Sicherheitswacht könne die öffentliche Sicherheit erhöht werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden animiert, bei ihren Touren „mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen“. Die Sicherheitswacht sei befugt, Personalien von Personen festzustellen und Platzverweise zu erteilen. Daten und Informationen würden an die Polizei übermittelt. Würden Straftaten beobachtet, verständigten die Mitglieder der Sicherheitswacht die Gesetzeshüter: „Wir kümmern uns dann darum.“

In "Dienstkleidung" und mit Pfefferspray am Gürtel läuft die Sicherheitswacht Streife

Die Ehrenamtlichen sind mit einem Polo-Shirt in Polizeiblau ausgestattet. Am Ärmel prangt ein Wappen, auf dem Rücken steht groß "Sicherheitswacht". Sie sind mit einem Funkgerät, einer Taschenlampe und einem Erste-Hilfe-Set ausgestattet. Für den Notfall könnten sie sich mit einem Pfefferspray wehren.

Das Wappen am Arm macht klar: Wir haben einen Auftrag. Foto: Barbara Wild

Jürgen Schmidtmeister, Tobias Pallmann und Martina K. laufen seit fast fünf Jahren für die Sicherheitswacht. Jeder hatte unterschiedliche Gründe, mitzumachen. Als Schmidmeister von dem Ehrenamt hörte, war der ehemalige Geschwader-Soldat direkt interessiert. Die Erfahrungen haben ihn darin bestätigt. "Ich bekomme die Rückmeldung, dass wir den Menschen ein Gefühl von mehr Sicherheit vermitteln. Das ist eine gute Sache", sagt Schmidtmeister. Vier bis fünfmal im Monat geht er mit einem Partner oder einer Partnerin auf Streife. "Wir laufen immer so drei Stunden."

Tobias Pallmann gefällt der präventive Ansatz der Sicherheitswacht. "Wenn wir nach dem Rechten schauen, bleibt ein Spielplatz ein Ort für Kinder und wird nicht zum vermüllten Treffpunkt", führt er als Beispiel an. Martina K. - sie möchte ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen - ging es um eine neue Aufgabe, nachdem die Kinder größer waren und sie wieder mehr Zeit hatte. "Ich wollte wieder gefordert sein", sagt sie. Und sie betont: "Ich mache es wirklich gerne."

Die Runde der Sicherheitswacht kann schon mal 15 Kilometer lang sein

Aktuell besteht das Team aus vier Aktiven. Die Einsatzzeiten seien sehr flexibel. Bevor es auf Rundgang durch die Stadt geht, werden die Sicherheitswachtler von den Beamten der Polizei über den aktuellen Stand informiert. Derzeit sind der Skaterplatz, das Freibad und der Graben am Schloss fest eingeplante Punkte der oft kilometerlangen Runde. Dabei gehe es darum, das Alkohol- und Zigarettenverbot durchzusetzen. "Natürlich klappt das mal besser, mal schlechter. Zur Not könnten wir einen Platzverweis aussprechen", erklärt Schmidtmeister. Es sei wichtig, Frauen im Team zu haben. Da sind sich alle einig. "Da läuft die Kommunikation oft anders", sagt Martina K.

Schreckensmomente sind die Ausnahme, gab es aber auch schon. "An der Schlösslwiese hatte sich ein Pöbelnder auf uns eingeschossen. Das war heftig. Aber wir sind dann einfach weitergelaufen und damit war das erledigt", erzählt Martina K. Auch seien sie mal in eine Schlägerei, die "brenzlig" war. Im Notfall aber haben die Sicherheitswachtler einen roten Knopf am Funkgerät. "Da ist ganz schnell Verstärkung da", berichtet Schmidtmeister.

Info: Polizei-Dienststellenleiter Rindlbacher schätzt die Unterstützung durch die Sicherheitswacht. Er hofft auf weitere Bewerber gemeldet. Wer Genaueres erfahren will - auch, wie die Ausbildung läuft, kann sich an die Inspektion wenden unter der Telefonnummer 08431/67110.