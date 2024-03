Neuburg

vor 47 Min.

Die Trinkwasserchlorung in Neuburg soll in wenigen Tagen enden

Plus Die Neuburger Stadtwerke beenden wohl in wenigen Tagen die Trinkwasserchlorung. Die Ursache für die ursprüngliche Verunreinigung im Netz ist aber weiter unklar.

Von Andreas Zidar

Knapp 30.000 Bürgerinnen und Bürger im Raum Neuburg und Oberhausen dürften es längst bemerkt haben: Das Trinkwasser riecht mittlerweile nicht mehr so stark nach Hallenbad wie in den vergangenen Monaten. Die Stadtwerke senken seit Wochen die Chlormengen im Wasser. Ursprünglich kamen seit vergangenen Juli 0,3 Milligramm Chlor pro Liter zum Einsatz, um einmal mehr dem Keim „Pseudomonas aeruginosa“ Herr zu werden. Aktuell liegt der Gehalt nur noch bei 0,05 Milligramm, berichtet Werkleiter Ernst Reng auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Chloranteil ist also bereits auf ein Minimum reduziert. Verläuft alles nach Plan, soll in wenigen Tagen die Maßnahme beendet werden und das Wasser wieder völlig rein durch die Leitungen fließen.

Trinkwasserchlorung in Neuburg soll am Freitag enden

An diesem Dienstag entnahmen die Stadtwerke die vorerst letzten Wasserproben zur mikrobiologischen Untersuchung. Die Ergebnisse liegen erst in einigen Tagen vor. Gibt es keine Auffälligkeiten, wird die Chlorung voraussichtlich am Freitag eingestellt, kündigt Reng an. Bis im Anschluss auch die letzten Spuren im Wasser verschwinden, könne es mitunter bis zu einer Woche dauern - dies hänge von der Durchflussmenge im jeweiligen Leitungsstück ab. Auch im Hochbehälter werde sich das ungechlorte Wasser mit dem verbliebenen, gechlorten Wasser zunächst vermischen. Dies sei unvermeidlich, so Reng, schließlich könne man den Hochbehälter nicht komplett leeren. "Dann würde das Wasser ausfallen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen