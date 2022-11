Neuburg

Die zweite Donaubrücke in Neuburg geht ihren Weg

"Die oder keine": Der Stadtrat ist für die Ost-lösung einer zweiten Donaubrücke in Neuburg und reichte jetzt die Unterlagen für das Planfestellungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern ein.

Plus Mit Mehrheit segnet der Stadtrat die Planungen für die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke in Neuburg ab. Jetzt ist die Regierung von Oberbayern am Zug. Erst wenn sie grünes Licht für den Bau gibt, fällt die finale Entscheidung.

Jetzt ist die Regierung von Oberbayern an der Reihe. Nachdem der Stadtrat, wie bereits kurz berichtet, mit der Mehrheit von 19:11 Stimmen die Planungen für die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke abgesegnet hat, wird München die Unterlagen nun auf Herz und Nieren prüfen. Das aufwendige Verfahren dürfte rund zwei Jahre dauern. Diese Prozedur ist der wichtigste Teil auf dem Weg zu einer zweiten Donauquerung in der Stadt. Denn erst wenn die Regierung grünes Licht für den Bau des Großprojekts anzeigt, trifft der Stadtrat die endgültige Entscheidung.

