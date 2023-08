Donau-Hochwasser in Neuburg: Die Stadt kommt glimpflich davon

Der Hochwasserscheitel der Donau hat Neuburg am Mittwochmorgen erreicht. Seitdem sinkt der Pegel. Die Verantwortlichen sind erleichtert und geben Wege wieder frei.

Neuburg hat das aktuelle Hochwasser der Donau glimpflich überstanden. Der Hochwasserscheitel erreichte die Region wie erwartet am Mittwochmorgen. Um 6 Uhr gab der Hochwassernachrichtendienst Bayern für Neuburg den Stand von 4,81 Meter an - der bisherige Höchstwert im aktuellen Hochwasser-Ereignis. Damit wurde, wie vorhergesagt, die Hochwasser-Meldestufe 3 erreicht, die ab 4,60 Meter gilt. Seitdem sinkt der Donau-Pegel kontinuierlich. Um 11 Uhr lag der Wert bei 4,66 Meter. Bis zum Mittwochabend soll der Pegel laut Vorhersage weiter sinken.

Hochwasser der Donau in Neuburg: Der Pegel sinkt wieder

Die Verantwortlichen in der Stadt können also aufatmen. "Wir sind glimpflich davongekommen", zeigt sich Stadtsprecher Bernhard Mahler erleichtert. Die Prognosen seien nahezu auf den Zentimeter eingetroffen. Die Stadt hatte Vorkehrungen getroffen für den Fall, dass der Pegel noch weiter steigt als vorhergesagt. Wege entlang der Donau wurden gesperrt und der Camping-Stellplatz an der Schlösslwiese geräumt. Außerdem hat man einen ein Meter hohen mobilen Hochwasserschutz an der Hölle bei der Donaubrücke aufgebaut.

30 Bilder Hochwasser in Neuburg und Ingolstadt: Die aktuelle Lage in Bildern Foto: Tabea Huser

Auf diese Vorsichtsmaßnahmen kann die Stadt nun wieder verzichten. Die gesperrten Wege entlang der Donau werden voraussichtlich im Laufe des Mittwochs wieder freigeben, kündigt Mahler an. Der Hochwasserschutz an der Hölle soll bis spätestens Donnerstag abgebaut werden.

