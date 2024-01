Delegation in Dortmund: Große Ehre für einen Neuburger Freund

Reinhard Sack erhält die Ehrenplakette des Närrischen Rates der Stadt Dortmund. Mit dabei ist eine Delegation aus Neuburg, die für ihr Geschenk viel Gelächter erntet.

Am vergangenen Wochenende fuhr eine dreiköpfige Delegation, bestehend aus dem Stadtrat Klaus Babel, Stadtkapellmeister Alexander Haninger und dem Ehrenmitglied der Stadtkapelle Richard Golder, nach Dortmund. Grund dafür war die Vertretung der Stadt Neuburg bei der Verleihung der Ehrenplakette des Närrischen Rates der Stadt Dortmund an den langjährigen Neuburger Freund Reinhard Sack. Diese Ehrenplakette, die mehrere Kilogramm schwer ist und einen beachtlichen Durchmesser hat, wird jedes Jahr an eine Persönlichkeit verliehen, die sich in besonderer Weise um das Allgemeinwohl verdient gemacht hat. In den zurückliegenden Jahren haben diese Ehrung zum Beispiel Ex-Bundespräsident Johannes Rau, Fußballlegende Franz Beckenbauer oder Joachim Watzke erhalten.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Närrischen Rates Udo Fricke und den Sitzungspräsidenten Klaus Schmitt begrüßte der Zweite Bürgermeister der Stadt Dortmund Norbert Schilff die Gäste. Dann war es den Vertretern Neuburgs vorbehalten, Grußworte an die 250 geladenen Gäste im voll besetzten Saal der Stadtwerke zu richten. Dabei überbrachte Stadtrat Klaus Babel nicht nur die Grußworte von OB Bernhard Gmehling, sondern ging näher auf die 40-jährige Städtefreundschaft zwischen Neuburg und Lütgendortmund ein. Besonders betonte Babel, dass diese Städtefreundschaft immer wieder mit einem Namen, Reinhard Sack, verbunden sei, schließlich sei er es, der alle zwei Jahre über 150 Lütgendortmunder Bürger zum Neuburger Schloßfest bringt, wobei er im Vorfeld schon alle Quartiere für die großen Schloßfest-Fans organisiert hat.

Besondere Aufmerksamkeit und viel Gelächter ernteten die im bayerischen Outfit gekleideten Neuburger, als sie den „größten Orden“ Bayerns für den neuen Ehrenplaketenträger ankündigten. Da ihnen die Vorliebe zu weißem Presssack von Reinhard Sack bekannt war, den er bei Neuburg-Besuchen auch immer wieder gerne mit nach Hause nimmt, bekam er einen in Rautenmuster eingepackte Stange weißen Presssack überreicht.

Höhepunkt des Abends war die Laudatio von Volker Wagner, dem Ehrenpräsidenten des Bundes Deutscher Kameval. In seiner Rede ging er auf die vielfältigen Aktivitäten Reinhard Sacks näher ein. Neben seinem 55-jährigen Wirken im Dortmunder Karneval als Sänger und Stimmungsmacher hob er auch sein 40-jähriges großes Engagement bei der Förderung bei Jugendarbeit in den Vereinen, sowie die Pflege von Städtepartnerschaften mit der israelischen Stadt Netanya, der französischen Stadt Amiens, sowie die Städtefreundschaft mit Neuburg hervor. Betont wurde auch, dass er zwölf Lieder für seine Heimatstadt Dortmund geschrieben hat. Neben dem Bundesverdienstkreuz am Bande, das er bereits 2008 erhalten hat, wurde er 2017 zum „Dortmunder des Jahres“ gewählt. (AZ)