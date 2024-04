Berufsschulzentrum in Neuburg bekommt eine neue Schulleiterin

Seit Dezember ist die Schulleitung des BSZ in Neuburg vakant. Jetzt gibt es eine Nachbesetzung. Dr. Eva Hertle wird das Schulzentrum ab sofort leiten.

Das Staatliche berufliche Schulzentrum in Neuburg (BSZ) hat eine neue Schulleiterin. Zum 27. März wurde Dr. Eva Hertle vom Bayerischen Kultusministerium ernannt. Hertle war bisher ständige Stellvertreterin an der Berufsschule Eichstätt und wechselt nun nach Neuburg. Sie folgt damit auf Matthias Fischer, der bereits seit Dezember eine andere Aufgabe hat. Zwischenzeitlich führte Frank Motz die Tagesgeschäfte.

Noch ist die neue Chefin nicht im Haus, weil sie sich derzeit auf Fortbildungen befindet. Doch für Ende der Woche rechnet man beim BSZ mit einem ersten Antrittsbesuch in Neuburg.

Eva Hertle ist neue Schulleiterin des BSZ Neuburg

Hertle folgt auf Matthias Fischer nach, der im Dezember das Schulzentrum verlassen hatte. Er wechselte ins Kultusministerium nach München (wir berichteten). Dort stehen die Lehrerbildung und die Lehrpersonalversorgung an beruflichen Schulen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit.

Die neue Schulleiterin stammt aus dem Landkreis Donau-Ries. Sie studierte Wirtschaftspädagogik in München und arbeitete am Lehrstuhl des gleichen Fachbereichs an der Universität in Bamberg. Sie war bereits Lehrkraft an der Berufsschule in Fürstenfeldbruck und war auch bereits im Kulturministerium tätig.

BSZ Neuburg fasst acht berufliche Schulen unter einem Dach zusammen

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Max von Pettenkofer in Neuburg fasst unter seinem Dach acht berufliche Schularten zusammen - nämlich die Wirtschaftsschule, Berufsschule, FOS/BOS, mehrere Berufsfachschulen und die Fachakademie für Sozialpädagogik. Sie ist mit etwa 2700 Schülerinnen und Schülern sowie 200 Lehrkräften die größte Bildungseinrichtung im Landkreis. Sachaufwandsträger inst der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. (AZ)

