Eine neue Theaterakademie öffnet in der Neuburger Innenstadt

Kerstin und Sepp Egerer wollen die Neuburger Innenstadt mit einer Theaterschule beleben. Geplant sind einige Projekte - mit teils ungewöhnlichen Aufführungsorten.

Wer ein Instrument lernen will, geht in die Musikschule, wer eine Fremdsprache lernen will, in die Sprachschule. Doch wo geht man eigentlich hin, wenn man Theaterspielen lernen möchte? In die Theaterschule in Neuburg! Diese Antwort ist bald möglich. Denn Kerstin und Sepp Egerer öffnen im September mitten in der Neuburger Innenstadt ihre eigene Theaterakademie.

Theaterkurse sind für die Egerers nichts Neues, in Oberhausen und im Keller unter dem Studio Marrakesch unterrichten sie bereits Kinder in der Schauspielkunst. Doch die Räumlichkeiten ließen immer zu wünschen übrig. Als es dann hieß, dass die Innenstadt belebt werden soll und immer mehr Leerstände den Besuchern der Einkaufsstraßen entgegen gähnten, sah das Ehepaar den Moment gekommen, in der Stadt eine eigene Theaterakademie zu gründen. Also ging die Suche nach einer passenden Fläche los.

"Das war nicht leicht, wir haben bei fast jedem Besitzer eines Leerstands nachgefragt. Aber die Mieten sind leider viel zu teuer", sagen die Egerers enttäuscht. Weiter außen käme als Standort nicht infrage, "wir haben explizit nach einem Standort in der Innenstadt gesucht, denn wir sind von Herzen Neuburger", wie Sepp sagt. Die Idee: "Wenn die Eltern in die Stadt zum Einkaufen gehen, sind die Kinder im Theaterkurs", erklärt Kerstin.

Szene aus dem zweiten Film rund um den Zauberer Schnitzel: Der Baron von Kettlitz (Kerstin Egerer, rechts) und Reinhold Messner (Stefan Glückstein) machen sich gemeinsam in die kalte Winterwelt der Berge auf. Foto: Egerer

Während der Zitterpartie tut sich plötzlich eine Möglichkeit auf, denn die Betreiber des Kreativraums das otto bieten ihr Erdgeschoss für die neue Theaterakademie an. "Wir sind so froh, sie sind uns in allen Belangen wirklich entgegengekommen", freut sich Kerstin. Nun will sich das Ehepaar dort bis auf Weiteres für die Theaterschule einrichten und nach den Sommerferien montags und dienstags immer am Nachmittag Kurse anbieten.

Zielgruppe sind Kinder ab vier Jahren und Jugendliche bis zu 14 Jahren. Momentan planen die Egerers mit vier Gruppen, eine von vier bis sechs Jahren, eine von sechs bis acht Jahren, die dritte von acht bis zehn Jahren und die vierte von zehn bis 14 Jahren. In Stein gemeißelt ist dieses Konzept aber nicht, "wir werden niemanden absagen, uns geht es darum, dass die Gruppen harmonieren", beruhigt Kerstin.

Außerdem wünscht sich Sepp Clownkurse. Der Gedanke dahinter ist ernster, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Denn die Egerers hoffen dadurch auf Nachwuchs für ihr Herz-Nasen-Projekt, das auch im Krankenhaus und der Geriatrie zum Einsatz kommt. "Vielleicht haben Jugendliche Lust, einen Kurs als Clown zu belegen und danach mit uns ehrenamtlich für den guten Zweck zu arbeiten", hofft Sepp.

Sepp Egerer übernimmt in Neuburg viele Rollen: Hier als Narr beim Neuburger Schloßfest. Foto: Barbara Wild

Die Theaterschule steuert erst einmal auf keine Aufführung hin, zunächst sollen sich die Teilnehmer im Schauspiel wohlfühlen. Es gehe um das pädagogische Konzept dahinter, um Eigen- und Fremdwahrnehmung, um Artikulation und vor allem um Selbstvertrauen. "Wenn wir so weit sind, wollen wir natürlich auch Aufführungen planen", sagt Sepp. Und dafür hat er schon besondere Ideen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Freilichtaufführung am Neuburger Schrannenplatz oder mit Szenen in der Neuburger Einkaufswelt?

Wer Interesse hat, kann sich bereits jetzt bei Kerstin und Sepp Egerer anmelden unter 0175 5291640 und 0170 3070559, oder unter www.mensch-egerer-dich-nicht.de im Internet. Bei Fragen steht das Ehepaar auch bei den kommenden Auftritten von Theater im Garten in Oberhausen bereit. Am 11. August wird "Jedermann" um 20.30 Uhr gezeigt (Einlass 19.30 Uhr), am 12. August für die Kinder "Piccolinos Reise durch die Welt" ab 16.30 Uhr (Einlass 15.30 Uhr). Der Eintritt ist kostenlos, Getränke gibt es gegen Spenden.