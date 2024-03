Neuburg

Feuerwehr Neuburg rettete im vergangenen Jahr 150 Menschen aus einer Notlage

Plus So viele Einsätze wie lange nicht hatte die Feuerwehr Neuburg im Jahr 2023. Zwei davon bleiben dem Kommandanten Markus Rieß besonders in Erinnerung.

Von Barbara Wild

Es gibt diese Einsätze, die auch einem erfahrenen Feuerwehrkommandanten wie Markus Rieß in Erinnerung bleiben. Als im Januar 2023 seine Kameraden und er alarmiert wurden, weil in der Produktion des Glaswerks Verallia in Neuburg siedend heißes Flüssigglas aus einer gebrochenen Wanne ausgetreten war, da ahnte er schon bei der Anfahrt, dass das kein Standardeinsatz wird. Es war klar, dass die Folgen dieses Lecks für den Betrieb massiv sein könnten. Und es war klar, dass es gefährlich werden könnte. "Es war eine große Herausforderung und als meine Leute da rein sind, da hatte ich schon ein mulmiges Gefühl."

An jenem Tag im Januar aber konnten die Feuerwehrler aus Neuburg wirklich helfen. Bis auf ein paar kleinere Verbrühungen wurde von den Einsatzkräften niemand verletzt. Also alles gut gelaufen. Wie so oft im vergangenen Jahr übrigens, denn mit 550 Einsätzen im Jahr 2023 wurden die Ehrenamtlichen so häufig wie nie zuvor alarmiert. 2022 waren es etwa 460 Einsätze gewesen. Natürlich zählen dazu auch Hilfeleistungen wie Tierrettungen, Sicherung von Unfallstellen oder Wohnungsöffnungen. "Die wenigsten Einsätze, die wir fahren, sind ja wirklich Brände", sagt Rieß im Rückblick auf das vergangene Jahr.

