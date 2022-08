Formel-1-Motoren aus Neuburg: "Das ist sensationell"

Audi entwickelt Formel-1-Motoren in Neuburg – die Stadt nimmt diese Nachricht mit Begeisterung auf. Der Bürgermeister sieht einen "unbezahlbaren Effekt".

Der Ingolstädter Autobauer Audi steigt in die Formel 1 ein und lässt den Motor am Standort von Audi Sport in Neuburg entwickeln. Eine Nachricht, die im Rathaus der Ottheinrichstadt mit Begeisterung aufgenommen wird. "Das ist sensationell. Ich bin richtig stolz auf Neuburg", sagt Bürgermeister Johann Habermeyer, der seit dieser Woche Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vertritt.



Habermeyer spricht von einem "unbezahlbaren Effekt" – nämlich dem, dass die Stadt mit innovativer Antriebstechnologie und technischen Spitzenleistungen in Verbindung gebracht werde. Dies werde das Image der Stadt sicher befördern und helfe dabei, Neuburg bekannter zu machen. Möglicherweise könne man so noch mehr Menschen die Historie und das kulturelle Angebot der Stadt nahebringen, ist der Bürgermeister überzeugt. Ihn freut außerdem, dass neben diesem Image-Effekt zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort entstehen. Wie viele genau, sei derzeit unklar.

Audi entwickelt Formel-1-Motor in Neuburg: Die Stadt freut sich

Infolge des Formel-1-Projekts wird Audi in Neuburg nun baulich erweitern. Schon vor Jahren – noch vor Bekanntwerden des Diesel-Skandals – habe die Stadt eine Baugenehmigung für eine Erweiterung auf dem Gelände von Audi Sport in Neuburg erteilt. Damals sei die Maßnahme aufgrund von Sparmaßnahmen infolge des Skandals nicht realisiert worden. Inwieweit die Vorgaben des Lärmschutzes im aktuellen Vorhaben noch erfüllt beziehungsweise angepasst werden müssen, sei zu prüfen, erklärt Habermeyer.

So mancher Anwohner sorgt sich wohl bereits, ob die Entwicklung eines Formel-1-Motors in der Nachbarschaft für ihn mehr Lärm bedeutet. Ist dies so? Lesen Sie hier, was Audi selbst dazu sagt.

