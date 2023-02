Neuburg

12:00 Uhr

Formel-1-Projekt bei Audi in Neuburg: Wie laut wird es?

Plus Bei einer Versammlung erklären die Verantwortlichen, wie sich die Entwicklung eines F1-Antriebs am Standort Neuburg auf die Bewohner von Heinrichsheim und Bruck auswirkt.

Von Claudia Stegmann Artikel anhören Shape

Wenn bei Audi in Neuburg der Motor für ein Formel-1-Auto entstehen wird, dann lässt die Nachricht nicht nur die Motorsport-Branche aufhorchen, sondern insbesondere auch die unmittelbaren Anwohner in Heinrichsheim und Bruck. Rasen über den Parcours des Audi-Geländes etwa künftig lautstark Formel-1-Wagen, oder durchdringen aufheulende Motoren einen lauen Sommerabend? Es waren genau diese Fragen, die am Montag die Besucherinnen und Besucher bei der Anwohnerversammlung interessierten. Mehr als üblich waren deshalb in das Driving Experience Center gekommen, um zu erfahren, welche Auswirkungen der F-1-Einstieg von Audi für sie haben wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen