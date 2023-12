Neuburg

Franziskus-Schule erhält staatliche Anerkennung später als geplant

Plus Wegen eines verpassten Termins wird sich die staatliche Anerkennung der St.-Franziskus-Schule in Neuburg verzögern. Was das für die Grundschüler bedeutet.

Seit 2018 bereichert die St.-Franziskus-Schule das Bildungsangebot in Neuburg. Die vom Schulwerk der Diözese geführte Grundschule im Gebäude des Studienseminars erfährt großen Zuspruch, das pädagogische Konzept in Verbindung mit der Vermittlung christlicher Werte kommt gut an. Allerdings wird nun später als ursprünglich geplant, voraussichtlich zum Schuljahr 2024/2025 die staatliche Anerkennung erreicht. Die Folge: Auch die diesjährigen Viertklässler müssen für einen Übertritt auf eine weiterführende Schule in einen dreitägigen Probeunterricht. Eine Nachricht, die bei den Eltern für Unruhe sorgte.

Bereits zum Schuljahresanfang hatte Peter Kosak, Leiter des Schulwerks der Diözese Augsburg, die Eltern des betroffenen Jahrgangs persönlich darüber informiert, dass die staatliche Anerkennung nicht wie geplant schon für dieses Jahr gelten wird. Der Grund: Das Schulwerk hatte die Frist versäumt, bis zu der im Kultusministerium der entsprechende Antrag vorliegen muss. Dies war bereits der 30. März 2023. "Wir dachten fälschlicherweise, dass wir den Probeunterricht noch abwarten müssen", erklärte Peter Kosak auf Nachfrage. Erst im Juli habe er den Antrag gestellt und erfahren: Das ist viel zu spät.

