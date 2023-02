Fremde sprechen Kinder in Neuburg an: Was ist dran?

In den sozialen Medien häufen sich die Nachrichten, dass im Neuburger Stadtgebiet Kinder von Fremden angesprochen werden. Mittlerweile ist auch die Polizei involviert.

Wie ein Lauffeuer verbreitet sich momentan eine Nachricht in den sozialen Medien und in Chats, die Eltern in Neuburg mehr als beunruhigt. So heißt es, dass an mehreren Orten im Stadtgebiet in den vergangenen Tagen Kinder von Unbekannten angesprochen wurden. Mittlerweile ist auch die Polizei eingeschaltet und geht den vermehrten Hinweisen nach. Doch was ist an den Aussagen dran?

Vor ein paar Tagen sei an der Kreuzung zum Kindergarten Sonnenhügel ein kleines Mädchen von einem Unbekannten in einem silbernen, größeren Auto - kein Bus - angesprochen worden, heißt es in der Nachricht. Der Mann habe die Kleine mit Hundewelpen gelockt, sie habe Angst bekommen und sei weggelaufen. Ein ähnlicher Vorfall habe sich ein paar Tage später erneut ereignet, in der Neuburger Innenstadt. "Bitte bleibt wachsam und wenn ihr was Komisches seht, geht zur Polizei", heißt es weiter.

Stimmt es, dass in Neuburg Kinder von Fremden angesprochen werden?

Den Inhalt dieser Nachricht bestätigt eine Mutter im Gespräch mit unserer Redaktion, wenn auch nur teilweise. "Die Tochter einer Freundin - sie wohnen fünf Häuser weiter - war bei uns und hat sich uns anvertraut", erzählt die Frau, die in der Siedlung wohnt, in der sich auch der Kindergarten Sonnenhügel befindet. Das Mädchen habe erzählt, dass sie auf dem Weg zu der befreundeten Familie ein paar Häuser weiter war. Währenddessen habe ein fremder Mann versucht, sie in sein Auto zu locken. Die Kleine sei so verschreckt gewesen, dass sie keine genauen Angaben zu dem Unbekannten machen konnte. Sie sei sofort weggelaufen.

Mittlerweile kursieren immer mehr Geschichten dieser Art. So sei ein Kind am Neuburger Karlsplatz von einem Unbekannten angesprochen worden, ein anderes im Kreuther Weg, nahe der Paul-Winter-Realschule (PWS). Mehrere Schüler hätten beobachtet, wie ein Kind in einem Auto saß und den Anschein gemacht habe, dass es dort nur widerwillig sei. An der PWS sei sogar seit Montag ein Bub verschwunden.

Angeblich sei ein Bub verschwunden: Polizeichef spricht von "absolutem Quatsch"

Letzteres sei "absoluter Quatsch", sagt Heinz Rindlbacher. Wäre ein Kind vermisst, "dann wüssten wir das". Worüber der Neuburger Polizeichef und seine Kollegen aber sicher Bescheid wissen, sind die Erzählungen, dass Kinder im Neuburger Stadtgebiet angesprochen und mit Süßigkeiten oder Hundewelpen ins Auto gelockt werden sollten. So hätten besorgte Eltern bei der Inspektion angerufen und die verdächtigen Wahrnehmungen der Kinder geäußert. "Wir nehmen das natürlich ernst und die Kollegen sind den Infos nachgegangen." Man sei Streife gefahren in den entsprechenden Gebieten, habe zudem auch die Kinder befragt. "Am Ende haben sie zwar alle vom gleichen Auto gesprochen, allerdings stets mit unterschiedlichen Details", sagt Rindlbacher. Derzeit drehe man sich im Kreis und die Verifizierung der Wahrnehmungen werde zunehmend schwieriger.

Es sei ein äußerst schwieriges Thema, vor allem in Zeiten von Social Media, sagt Rindlbacher. Doch Stand jetzt ist: Die Aussagen, die ausschließlich auf Erzählungen von Kindern basieren, konnte die Polizei bislang nicht nachweisbar bestätigen. Es gebe derzeit keine Beweise dafür, dass Fremde Kinder tatsächlich angesprochen hätten oder verdächtige Fahrzeuge unterwegs seien, betont der Polizeichef. Man gehe jeder Information nach, sei mit verstärkter Präsenz immer wieder an den Orten, wo sich die Vorfälle ereignet haben sollen. "Doch aktuell können wir keine der Wahrnehmungen bestätigen."

Auch an den genannten Schulen und Kitas haben die Verantwortlichen keine entsprechenden Beobachtungen gemacht. Martin Distl, Konrektor der PWS, habe diesbezüglich nichts mitbekommen, wie er auf Nachfrage unserer Redaktion betont. "Uns sind keine Vorfälle bekannt." Er höre davon zum ersten Mal. Die Leiterin des Kindergartens Sonnenhügel, Cosima Wagner, hat ebenfalls keine verdächtigen Wahrnehmungen gemacht. "Bei uns gab es keinen Vorfall." Sie wisse allerdings von den Gerüchten, Eltern hätten sie darüber informiert, dass ein Kind in der Siedlung angesprochen worden sei. Sie habe sich auch mit der Polizei in Verbindung gesetzt - "die wussten schon Bescheid" - und sie habe ihr Team sensibilisiert. "Aber hier hat keiner was Verdächtiges gesehen oder gehört."

Polizeichef Rindlbacher betont, dass man weiterhin an der Sache dranbleibe. "Wir nehmen wirklich jeden Hinweis, jede Mitteilung ernst." Aber nach derzeitigem Stand der Dinge könnten er und seine Kollegen nicht bestätigen, des Fremde im Neuburger Stadtgebiet Kinder ansprechen.