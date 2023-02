Neuburg

Für den neuen Chefarzt der Kinderklinik hat der Tag zu wenig Stunden

Ameos Nach einem Übergangsjahr, in dem Dr. Florian Wild (links) die Kinder- und Jugendklinik kommissarisch führte, hat nun Dr. Daniel Vilser die Rolle des Chefarztes übernommen. Das freut nicht zuletzt auch Ann-Kathrin Schmidt, die stellvertretende Direktorin am Ameos-Klinikum St. Elisabeth in Neuburg.

Plus Dr. Daniel Vilser sieht es als eine Auszeichnung an, an der Kinder- und Jugendklinik in Neuburg arbeiten zu können. Was er vorhat und warum er sich nach gut einem Monat schon urlaubsreif fühlt.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Gut vier Wochen ist er gerademal im Dienst, da fühlt sich Dr. Daniel Vilser schon urlaubsreif, wie er augenzwinkernd meint. Dass er "extrem viel zu tun hat" liegt auch, aber nicht allein, an der alljährlich zu dieser Zeit üblichen Infektsaison. "Denn im Winter heißt es in den Kinderkliniken regelmäßig Land unter", beschreibt der 46-Jährige. Für ihn kommt allerdings hinzu, dass er sich als neuer Chefarzt der Kinderklinik an der Ameos Klinik St. Elisabeth in Neuburg auch erst noch in sein neues Umfeld einarbeiten muss.

