"Geburt eines Tigers": Neuburger Geschwader ist Teil dieser preisgekrönten Serie

Plus Seit gut einem Jahr gibt es auf der Plattform Youtube die preisgekrönte Serie "Fighter Show". In einer Episode geht es um das Neuburger Luftwaffengeschwader – und einen Blick hinter die "Tiger-Kulissen".

Von Katrin Kretzmann

Begleitet von actiongeladener Musik rollt ein Eurofighter aus einem der Shelter auf dem Fliegerhorst in Neuburg-Zell. Beobachtet wird das Ganze von einem Mann in Fliegerjacke, der ein wenig den Charme von Pete Maverick Mitchell aus dem Film "Top Gun" versprüht. Er zückt ein Mikro und blickt in die Kamera. "Wart ihr jemals Zeuge der Geburt eines Bavarian Tigers? Na dann ist heute eure Chance", sagt er. Der Mann in der Fliegerjacke heißt Florian Taitsch und ist Marketingchef der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, einem europäischen Rüstungskonsortium mit Sitz in Hallbergmoos. Zugleich ist Taitsch aber auch der Moderator der von dem Unternehmen ins Leben gerufenen und preisgekrönten Serie "The Fighter Show". Und in einer der Episoden war er mit seinem Team zu Gast im Neuburger Luftwaffengeschwader – für einen ganz besonderen Blick hinter die "Tiger-Kulissen".

Im Frühjahr 2022 kam mit "Top Gun: Maverick" die Fortsetzung des Actionklassikers der 1980er in die Kinos – und der Streifen brachte Flo Taitsch und sein Team ins Grübeln. "Unsere Branche ist doch sehr konservativ, und wir überlegten, was wir denn Innovatives mit ein bisschen Action machen könnten", erinnert er sich. Am Ende stand die Idee im Raum, eine Art Infosendung zu machen, die in regelmäßigen Abständen über Social Media läuft. Taitsch schickte sein Team auf Recherchetour, "doch ein Format wie dieses gab es weder bei uns noch in den USA oder sonst irgendwo – obwohl das Interesse für Kampfflugzeuge doch riesig ist". Und das war die Geburtsstunde der Serie "The Fighter Show", die seit April auf der Videoplattform Youtube erscheint.

