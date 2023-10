Neuburg-Heinrichsheim

vor 31 Min.

Nach Aktionstag gibt es eine Perspektive für den Jugendtreff Heinrichsheim

Zum Tag der offenen Türe kamen dutzende Interessierte in den Jugendtreff Heinrichsheim. So mancher möchte sich dort engagieren.

Plus Die Verantwortlichen schöpfen neue Hoffnung, dass es mit dem Jugendtreff Heinrichsheim weitergeht. Am Aktionstag haben sich potenzielle neue Mitstreiter gemeldet.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Nach dem Aktionstag im Jugendtreff Heinrichsheim am Samstag haben die Verantwortlichen wieder Hoffnung, dass das Angebot eine Zukunft hat. Er sei positiv überrascht über den Zuspruch, berichtet Jugendreferent Roland Habermeier. Am Tag der offenen Türe seien ungefähr 50 bis 70 Menschen in den Jugendtreff gekommen - vorwiegend jüngere Leute, aber auch Eltern, die sich informieren wollten.

Viele hätten zugegeben, dass sie die Räumlichkeiten bis dato gar nicht kannten, so Habermeier. Er hatte bereits vermutet, dass viele Familien, die in den vergangenen Jahren neu in den Neuburger Stadtteil gezogen waren, das zuletzt nicht mehr existente Angebot noch gar nicht auf dem Schirm hatten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen